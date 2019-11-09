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"Зоряні війни" надихнули мексиканський клуб на створення футбольної форми – ефектна відеопрезентація

13:19 253 Читать на русском
"Зоряні війни" надихнули мексиканський клуб на створення футбольної форми – ефектна відеопрезентація
ФК Тіхуана

Мексиканська Тіхуана презентувала новий комплект форми на поточний сезон.

На екіпіруванні зображені шоломи імперських штурмовиків із "Зоряних воєн". У нових комплектах команда зіграла Монтеррея (0:4) в 18-му турі чемпіонату Мексики.

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До слова, Тіхуана відчайдушно бореться за потрапляння у плей-офф Апертути, наразі за додатковими показниками пропустивши на заповітне восьме місце саме Монтерей.

Додамо, що дев'ятий епізод "Зоряних воєн", який отримав підзаголовок "Скайвокер. Сходження", вийде 19 грудня 2019 року.

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Теги
Світ Відеоновини Футбольна форма Тіхуана Тіхуана
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