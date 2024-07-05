Зоря найближчими днями почне переглядати 21-річного чорногорського нападника Деяна Перовіча, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Форвард, який може зіграти як на вістрі атаки, так і на фланзі, наразі перебуває у статусі вільного агента. Останнім його клубом був ОФК Петровац, у складі якого Перовіч провів 77 матчів, записавши до свого активу 8 голів та 4 асисти.

Деян виступав у складі молодіжної збірної Чорногорії, але до основної не викликався. Transfermarkt оцінює нападника в 100 тисяч євро. Зорю ж останнім часом пов'язують із трансфером Едуардо Герреро, який захищає кольори Панами на Копа Амеріка-2024.

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