Зоря зіграє спаринг зі шведським Кальмаром

Визначився спаринг-партнер Зорі на зборі в Туреччині. Луганці зіграють з Кальмаром.

Кальмар на своєму офіційному сайті повідомив про запланований контрольний матч проти Зорі на зборі в Туреччині. Спаринг має відбутись 12 лютого.

Вернидуб: Позаяк наступний рік – це рік свині, не хочу отримати свиню від гравців Зорі

Кальмар у сезоні-2018 фінішував на 10 сходинці в турнірній таблиці Алксвенскан.

Зоря наразі перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці УПЛ і має 28 очок, перебуваючи в зоні Ліги Європи.

Українці в аферах великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів