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Зоря зіграє спаринг зі шведським Кальмаром

20:20 26 Читать на русском
Зоря зіграє спаринг зі шведським Кальмаром
Зоря / ФК Зоря

Визначився спаринг-партнер Зорі на зборі в Туреччині. Луганці зіграють з Кальмаром.

Кальмар на своєму офіційному сайті повідомив про запланований контрольний матч проти Зорі на зборі в Туреччині. Спаринг має відбутись 12 лютого.

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Кальмар у сезоні-2018 фінішував на 10 сходинці в турнірній таблиці Алксвенскан.

Зоря наразі перебуває на 4 позиції в турнірній таблиці УПЛ і має 28 очок, перебуваючи в зоні Ліги Європи.

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