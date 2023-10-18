"Зоря з розумінням ставитися до ситуації, яка склалася в Ізраїлі. А саме, до війни та терористичних актів на території країни, що призводить до загибелі людей.

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Проте, попри все, треба нагадати, що на території нашої країни вже практично 10 років йде війна. За цей час наші люди, наші вболівальники та наша команда пережили багато чого. Довелося залишати власні домівки, розпочинати життя знову та боротися далі.

За цей період, всупереч тяжким часам, луганська Зоря жодного разу не попросила про перенесення, як мінімум, єврокубкових матчів, та грає у футбол наперекір всьому. Навіть зараз, коли до багатьох місць наша команда добирається автобусом (через кордони по 15-20 годин), а потім, граючи в одній країні, знову повертається в Україну протягом тих же 20 годин і бере участь у власному чемпіонаті.

Зоря запропонувала обмінятися домашніми матчами з Маккабі, або допомогти супернику організувати їхній домашній матч на Люблін Арені. Зоря взагалі не проти зіграти домашній матч суперника в будь-якій країні, яку оберуть господарі поля. Але Маккабі хоче перенести поєдинок, який запланований на 26 жовтня, на листопад місяць.

В листопаді у "чорно-білих" дуже складний календар. Окрім матчів єврокубків, нас чекатимуть матч в Кубку України (в Одесі) та власний чемпіонат. Враховуючи дуже складну логістику, не забуваючи, що Україна теж є країною, яка продовжує війну та свою боротьбу за незалежність, не бажаючи нехтувати внутрішніми змаганнями (Кубком та чемпіонатом України), будь-яке перенесення матчів є неприйнятним для Зорі. Ми готові грати у футбол дотримуючись регламентів та календаря змагань УЄФА та внутрішнього чемпіонату", – йдеться в офіційній заяві луганців.

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