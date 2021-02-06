Зоря завершила зимові збори перемогою над грузинським Динамо. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Зоря – Динамо Тбілісі – 2:1

Голи: Кочергін, 28, Алефіренко, 77 – ?, 16

Початок матчу видався досить спокійним, хоча Васіль двічі вступав у гру. На 16-й хвилині Динамо Тбілісі відкрило рахунок у зустрічі після розіграшу штрафного. Зоря до перерви вирівняла становище: Циганікс перекусив атаку грузинів та розігнав контратаку, яку завершив Кочергін.

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Початок другої половини був за Зорею. Фаворов, Юрченко, Алефіренко та Гладкий розтринькали свої моменти. Але луганці вирвали перемогу завдяки голу Алефіренка. Мільченко міг збільшити відрив, проте м'яч після його удару влучив у стійку.

Таким чином, підопічні Віктора Скрипника завершили зимові збори у Туреччині та завтра, 7 лютого, повернуться в Україну, де будуть готуватись до відновлення УПЛ матчем проти Десни.

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