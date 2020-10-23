"Шкода, що команда Віктора Скрипника не забила першою, але господарів поля врятував Шмейхель. Надалі моменти також були у Іванісені і Луньова. Перша гра в групі Ліги Європи і, на жаль, ось така. А могло скластися по-іншому. Однак, нічого не поробиш – це Лестер, інший рівень.

Лестер – Зоря – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Через такі матчі будується команда. У Зорі в цьому сезоні багато нових футболістів, частина з яких поки так і не набрала форму. До того ж, Зоря продовжує пошук виконавців і перебуває на стадії будівництва. Упевнений, що після цієї поразки будуть зроблені висновки, розібрані помилки, і Зоря стане сильнішою.

Невдачу в Англії не потрібно сприймати близько до серця. Немає сенсу зациклюватися на результаті матчу з такою командою, як Лестер. Попереду ще багато поєдинків, в яких Зоря здатна обіграти будь-кого. Шанс у команди Скрипника обов'язково буде. Брага і АЕК не сильніші за Зорю, яка, до того ж, пройшла бойове хрещення в поєдинку з клубом АПЛ.

Лестер – Зоря: Скрипник не згоден з результатом матчу Ліги Європи

Сподіваюся, що незабаром в лад повернуться травмовані гравці Зорі і повні оберти наберуть Гринь і Гладкий, які здатні реально допомогти команді. Я твердо переконаний, що на перспективи Зорі в цьому розіграші Ліги Європи потрібно дивитися з оптимізмом", – поділився Санжар у інтерв'ю Footboom.

Зазначимо, що Зоря розгромно програла Лестеру (0:3) та разом з АЕКом опустилась на останні місця групи G.

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