Як повідомлялось раніше, новим головним тренером Зорі буде Валерій Кривенцов. Однак, 50-річний фахівець зможе стати повноцінним наставником лише після матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи з празькою Славією.

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За повідомленням Sport.ua, після несподіваної відставки Ненада Лалатовіча клубному керівництву банально забракло часу для оформлення необхідних документів, щоб Кривенцов зміг керувати діями луганців вже у поєдинку з чехами.

Зазначається, що поки виконувати обов'язки тренера буде Младен Бартуловіч, а допомагатиме йому Артем Коледа. Вже під час вересневої паузи, викликаної матчами збірних, до роботи приступить Кривенцов. Тоді й стане відомо, хто ще увійде до тренерського штабу Зорі.

Нагадаємо, останнім клубом Кривенцова був Металіст 1925, який він покинув у жовтні 2022 року і з того часу залишався без роботи. 50-річний фахівець раніше також працював з Маріуполем та молодіжними і юнацькими командами Шахтаря.

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