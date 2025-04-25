Лівий Берег у перші півгодини (і навіть більше) виглядав значно гостріше. За цей період луганці взагалі нічого не створили, а от кияни могли відкривати рахунок мінімум двічі. На 20-й хвилині Сухоручко відкрився на лівому куті штрафного й пробив під ближню стійку, а на 36-й він же вирвався віч-на-віч – в обох випадках Зорю врятував Сапутін.

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Також пригадується кутовий з виносом на лінію карного майданчика, після якого з лету стріляв Шастал. Вийшло неточно. Підопічні Младена Бартуловіча ж перший реальний момент організували аж на 35-й хвилині – це Яцик несподіваним ударом зі стандарту спробував поцілити у відкритий правий кут. М'яч пролетів поруч зі стійкою.

Здавалося, що команди відправляться відпочивати за нулів на табло або за мінімальної переваги Лівого Берега. Втім, на 40-й хвилині відігруватись довелося "лелекам". Яцик протягнув м'яч у контратаці й запустив подачу на правий край штрафного – Антюх же спіймав м'яч у польоті й з лету спрямував сферу в дальню дев'ятку! Цей шедевральний гол краще бачити, ніж описувати.

Справжні проблеми у "жовто-зелених" розпочалися на старті другого тайму. Вже за три хвилини по перерві Зоря забила вдруге. Яцик отримав діагональ від Будківського, увійшов на лівий край штрафного та пробив під ближню стійку – 2:0!

На 54-й хвилині Кораблін міг і розгром влаштувати, прийнявши пас від Антюха й вгативши метрів з 20-ти у правий нижній. Сфера пролетіла поруч з каркасом. Замість 3:0 луганці отримали 2:1 вже на 64-й хвилині – це Сідней замкнув подачу Дієго зі стандарту, вколотивши м'яч у сітку з метру. Обидва бразильці з'явились на полі по перерві, тож маємо відзначити Віталія Первака за заміни.

От тільки на більше киян не вистачило. Зоря ж мала закривати гру на 90-й хвилині, коли свіжий Горбач вирвався сам на сам з голкіпером – втім, Ігор проігнорував відкривання Будківського паралельним курсом, пригальмував і пробив у Механіва. А потім підхопив відскок і пробив з гострого кута. Механів парирував вдруге!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Младена Бартуловіча. Зоря перервала 2-матчеву серію поразок і набрала 35 залікових балів, що практично ніяк не вплинуло на турнірне становище – луганці не вилітають, але й навряд чи кудись вийдуть. Лівий Берег залишився у зоні плей-офф за виживання, маючи 1-очкове відставання від рятівної дванадцятої позиції.

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