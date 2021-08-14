Луганська Зоря готується до старту в новому єврокубковому сезоні.

Зоря на своєму офіційному сайті опублікувала заявку команди на матчі Ліги Європи проти австрійського Рапіда. До списку не потрапили орендований у Динамо Ахмед Алібеков, а також Максим Казаков і Владислав Ємець.

Ліга Європи: Зоря отримала суперника в плей-офф кваліфікації, успіх Галатасарая і Селтіка – всі результати

Голкіпери: Шевченко, Мацапура, Жилкін

Захисники: Руфаті, Жунінью, Вернидуб, Імереков, Фаворов, Снурніцин

Півзахисники: Булеца, Цвєк, Крістіан, Хомченовський, Кочергін, Назарина, Громов

Нападники: Луньов, Шахаб, Гладкий, Кабанов, Саядманеш, Алефіренко, Овусу

До слова, перша гра з Рапідом в рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудеться в Австрії 19 серпня.