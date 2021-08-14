Зоря затвердила заявку на кваліфікацію Ліги Європи – орендований у Динамо гравець поза списком
Луганська Зоря готується до старту в новому єврокубковому сезоні.
Зоря на своєму офіційному сайті опублікувала заявку команди на матчі Ліги Європи проти австрійського Рапіда. До списку не потрапили орендований у Динамо Ахмед Алібеков, а також Максим Казаков і Владислав Ємець.
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Голкіпери: Шевченко, Мацапура, Жилкін
Захисники: Руфаті, Жунінью, Вернидуб, Імереков, Фаворов, Снурніцин
Півзахисники: Булеца, Цвєк, Крістіан, Хомченовський, Кочергін, Назарина, Громов
Нападники: Луньов, Шахаб, Гладкий, Кабанов, Саядманеш, Алефіренко, Овусу
До слова, перша гра з Рапідом в рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи відбудеться в Австрії 19 серпня.