Зоря заборгувала Корінтіансу за Паулінью

Луганська Зоря має борг перед бразильським Корінтіансом через форварда Паулінью, який раніше захищав кольори обох клубів.

Луганці винні близько 220 тисяч євро, повідомляє Meu Timao.

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За інформацією видання, саме таку суму Зоря повинна виплатити як платіж солідарності за виховання гравця Корінтіансом. Вінгер Паулінью перебував у структурі "мушкетерів" у 2011-2015 рр. і дебютував на професійному рівні саме в рідному клубі.

У січні 2016-го він став гравцем Зорі в статусі вільного агента та провів в УПЛ два роки (40 матчів, 4 голи). Взимку минулого року він перебрався до софійського Левскі.

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