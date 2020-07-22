Зоря заборгувала гравцям зарплатню за три місяці – преміальні за "бронзу" також не сплачені, – журналіст

Луганський клуб заборгував гравцям зарплатню за три місяці, повідомив журналіст Олег Ящук в ефірі програми Футбольний формат.

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Керівництво Зорі також обіцяло преміальні за "бронзу", однак і їх наразі не сплатили. Імовірно, вирішити проблему допоможуть гроші, отримані від продажу провідних виконавців та виступів у груповому етапі ЛІги Європи.

Нагадаємо, Зоря вже встигла продати двох захисників – Євгена Чеберка в ЛАСК, а Богдана Михайліченка в Андерлехт.

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