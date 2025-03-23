Українські клуби підтримують форму під час паузи на матчі збірних. Результат та огляд зустрічей дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Оболонь – Зоря – 1:2

Голи: Дубко 35 – Білоцерковець 25, Мічін 55

Металіст 1925 – Колос – 0:0

23 березня контрольні матчі провели одразу кілька представників УПЛ. Так, Оболонь зустрілась із Зорею, а матч завершився мінімальною перемогою луганців. Варто відзначити формат поєдинку – чотири тайми по 30 хвилин. Рахунок красивим ударом з-за меж штрафного відкрив Білоцерковець – м'яч залетів у дальню дев'ятку без шансів для воротаря.

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Оболонь відігралась у другому з 4-х таймів – Дубко зблизька головою замкнув навіс зі штрафного. Але Зоря вирвала перемогу. Після розіграшу кутового захисники Оболоні вибили м'яч за межі штрафного, а Мічін пробив з наскоку. Невеликий рикошет дезорієнтував воротаря, а гра завершилась з рахунком 2:1 на користь Зорі.

А Колос розійшовся безгольовою нічиєю з Металістом 1925. Моментів було доволі мало, небезпечно було біля воріт ковалівців. Спочатку Імереков неточно пробив головою після навісу Арі Моури з кутового, а пізніше бразилець трохи не влучив у дальній кут. Ще один момент створив Моура для Імерекова, але тепер удар прилетів прямо в руки воротарю. В підсумку ж команди так і не змогли вразити ворота одне одного.

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