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Зоря взяла на збори до Туреччини 27 футболістів, серед яких – два новачки

17:17 424 Читать на русском
Зоря взяла на збори до Туреччини 27 футболістів, серед яких – два новачки
ФК Зоря

Зоря вирушила на перший тренувальний збір в турецьку Анталію.

Відзначимо, що до складу делегації увійшли зимові новачки Зорі Ловро Цвєк та Андреас Циганікс. Головний тренер луганців Віктор Скрипник взяв на збір 27 футболістів.

Зоря попрощалася з Литвином – він не зіграв жодного матчу в поточному сезоні

До Туреччини вирушили: Микита Шевченко, Нікола Васіль, Заурі Махарадзе, Данило Хмеловський, Богдан Михайліченко, Микита Каменюка, Максим Луньов, Владислав Кабаєв, Віталій Вернидуб, Артем Громов, Олександр Тимчик, Євген Чеберко, Максим Білий, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Богдан Лєднєв, Дмитро Піддубний, Артем Мильченко, Данило Алефіренко, Володимир Білоцерківець, Джоель Абу Ханна, Лазіо, Дмитро Іванісеня, Ігор Чайковський, Владлен Юрченко.

Зоря оголосила про трансфер хорвата Цвєка

Тренувальний збір луганської команди триватиме з 19 по 30 січня.

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Теги
Зоря Зоря Зимові збори Андреас Циганікс Андреас Циганікс Ловро Цвєк Ловро Цвєк
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