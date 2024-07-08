Контрольні матчі

Зрінські – Зоря – 2:1

Голи: ?, 56, ?, 90+1 – Вікентій Волошин, 42

У складі Зорі можна було помітити вінгера Динамо Беніто – клуби не повідомляли про перехід нігерійця. Рахунок у зустрічі відкрив Вікентій Волошин, якому вдався точний удар у нижній кут з лінії штрафного. Зрінські відігрався на старті другого тайму – нападник боснійців отримав довгу передачу та пробив з лівої у дальній кут.

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А наприкінці матчу Зрінські вирвав перемогу. Зоря невдало розіграла кутовий біля чужих воріт, а боснійці завершили голом стрімку контратаку.

Додамо, що луганці на літніх зборах поки не знають смаку перемог – до цього були нічия з МТК Будапешт та поразка від словенського Белтинці.

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