Зоря втратила перемогу у спарингу з віце-чемпіоном Боснії і Герцеговини – легіонер Динамо дебютував за луганців
Зоря поступилась боснійському Зрінські в контрольному матчі. Читайте огляд поєдинку на "Футбол 24".
Контрольні матчі
Зрінські – Зоря – 2:1
Голи: ?, 56, ?, 90+1 – Вікентій Волошин, 42
У складі Зорі можна було помітити вінгера Динамо Беніто – клуби не повідомляли про перехід нігерійця. Рахунок у зустрічі відкрив Вікентій Волошин, якому вдався точний удар у нижній кут з лінії штрафного. Зрінські відігрався на старті другого тайму – нападник боснійців отримав довгу передачу та пробив з лівої у дальній кут.
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А наприкінці матчу Зрінські вирвав перемогу. Зоря невдало розіграла кутовий біля чужих воріт, а боснійці завершили голом стрімку контратаку.
Додамо, що луганці на літніх зборах поки не знають смаку перемог – до цього були нічия з МТК Будапешт та поразка від словенського Белтинці.
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