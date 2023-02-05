Зоря втратила основного голкіпера до кінця сезону
19:40 - Читать на русском
Воротар Зорі Дмитро Мацапура не зможе більше допомогти команді в поточному сезоні.
Мацапура травмувався на зимових зборах, через що має бути прооперований, повідомляє офіційний сайт Зорі.
Зоря близька до підписання форварда Шахтаря, – джерело
Зазначається, що пошкодження досить важке – голкіпер не зможе зіграти до кінця сезону 2022/23.
До слова, у поточній кампанії Мацапура зіграв у 17 поєдинках, в яких пропустив 25 голів. В 4 зустрічах Дмитро зумів зберегти свої ворота в недоторканності.
Динамо вдруге за 2 дні перемогло – Супряга знову забив, вдалий дебют 16-річного, супергол і перший сухий матч
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter