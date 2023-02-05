Воротар Зорі Дмитро Мацапура не зможе більше допомогти команді в поточному сезоні.

Мацапура травмувався на зимових зборах, через що має бути прооперований, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Зоря близька до підписання форварда Шахтаря, – джерело

Зазначається, що пошкодження досить важке – голкіпер не зможе зіграти до кінця сезону 2022/23.

До слова, у поточній кампанії Мацапура зіграв у 17 поєдинках, в яких пропустив 25 голів. В 4 зустрічах Дмитро зумів зберегти свої ворота в недоторканності.

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