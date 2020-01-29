Зоря впевнено здолала сербський Вождовац

Луганський клуб здобув вже третю перемогу у контрольних поєдинках під час першого тренувального збору в Туреччині. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Вождовац – Зоря – 0:2

Голи: Юрченко, 24, Лєднєв, 52

Підопічні Віктора Скрипника проводили вже четвертий спаринг за останні кілька днів. Здобувши розгромну перемогу над азербайджанським Нефтчі (4:0) та мінімально здолавши польський Лодзь (1:0), луганці у третьому матчі розписали безгольову нічию ще з одним польським клубом П’яст. Новий суперник із Сербії, який, до слова, на початку січня покинув екс-нападник збірної України Марко Девіч, обіцяв нав’язати Зорі боротьбу.

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Команди розпочали у спокійному ритмі з мінімумом небезпечних моментів. В середині першого тайму Владислав Кабаєв отримав м’яч, промчав з ним до штрафного майданчика, а потім віддав на абсолютно вільного Владлена Юрченка, який розстріляв ворота Вождоваца – 1:0! Вже за три хвилини нападник київського Динамо Богдан Лєднєв, який на правах оренди виступає за Зорю, не зміг реалізувати пенальті – з його пострілом впорався сербський голкіпер. Суперник намагався нав’язати луганцям боротьбу, однак до перерви рахунок залишився незмінним.

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Друга половина зустрічі відзначалась бажанням Вождоваца відновити статус кво. Однак, ще один гол української команди сплутав всі карти наставника сербів Ілії Століци. На 52-й хвилині Лєднєв наважився на потужний удар метрів з двадцяти і влучив точно у кут воріт. Комфортна перевага дозволила луганцям довести гру до чергової логічної перемоги.

Нагадаємо, у планах Зорі ще три контрольних поєдинки: з казахським Ордабаси – 6 лютого, боснійським Железнічаром – 10 лютого та білоруським Торпедо-БеЛАЗ – 14 лютого.

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