Товариський матч

Легіоновія – Зоря – 1:4

Голи: ?, 5 – Снурніцин, 1, Луньов, 43, Чурко, 52, Безбородько, 66

Зоря легко впоралася з представником третьої ліги Польщі. Вже на 1-й хвилині луганці повели в рахунку після розіграшу кутового, але Легіоновія швидко відігралася. Перед перервою Луньов знову вивів Зорю вперед класним ударом зі штрафного.

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У другому таймі на поле вийшов Денис Безбородько, який прибув у табір команди на перегляд. Екс-форвард Десни (7 голів у минулій УПЛ) другу частину сезону 2021/22 відіграв в Угорщині за Дьормот, а зараз є вільним агентом. 28-річний нападник забив сам і віддав гольовий пас на Чурка, викотивши на порожні ворота.

Саме гол Дениса поставив крапку в матчі – перша перемога Зорі під керівництвом Патріка ван Леувена.

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