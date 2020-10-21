"У нас було завдання – потрапити в єврокубки, ми зуміли це зробити. Шкода, що з нами не буде уболівальників, щоб розділити цю радість, але ми розраховуємо на хороший старт.

Лестер – Зоря: прогноз на матч Ліги Європи

Зоря останнім часом постійно грає в Лізі Європи, тому в цьому плані вони досвідченіші за нас. Ми подивилися кілька їхніх матчів, знаємо, що вони грають з ромбом у центрі поля. На це потрібно звернути увагу", – цитує Еванса BBC.

Нагадаємо, Лестер прийматиме Зорю вже 22 жовтня. Також луганці позмагаються у групі ЛЄ з АЕКом і Брагою.

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