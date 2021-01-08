Зоря визначилась зі спаринг-партнерами на першому зимовому зборі
Список січневих суперників луганського клубу набуває обрисів.
Як відомо, вчора, 7 січня, Зоря вирушила на зимовий збір до Белека. Легіонери приєднаються до команди безпосередньо в Туреччині, а сам збір триватиме до 7 лютого.
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У Туреччині луганці планують зіграти 8 контрольних матчів. Офіційний сайт "мужиків" оприлюднив перелік перших п'яти суперників команди.
12 січня – Зоря – Ракув (Ченстохова, Польща);
15 січня – Зоря – П'яст (Глівіце, Польща);
19 січня – Зоря – Войводина (Новий Сад, Сербія);
20 січня – Зоря – Вождовац (Вождовац, Сербія)
25 січня – Зоря – Шкендія (Тетово, Північна Македонія)
Ще троє суперників будуть оголошені пізніше. Всі ігри луганців можна буде переглянути на клубному YouTube-каналі у прямому ефірі.
В Україну команда повернеться 7 лютого і проведе підготовчий тиждень у Запоріжжі. А вже 13 лютого луганці зіграють свій перший офіційний поєдинок у цьому році – на власному полі вони прийматимуть Десну.