Як відомо, вчора, 7 січня, Зоря вирушила на зимовий збір до Белека. Легіонери приєднаються до команди безпосередньо в Туреччині, а сам збір триватиме до 7 лютого.

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У Туреччині луганці планують зіграти 8 контрольних матчів. Офіційний сайт "мужиків" оприлюднив перелік перших п'яти суперників команди.

12 січня – Зоря – Ракув (Ченстохова, Польща);

15 січня – Зоря – П'яст (Глівіце, Польща);

19 січня – Зоря – Войводина (Новий Сад, Сербія);

20 січня – Зоря – Вождовац (Вождовац, Сербія)

25 січня – Зоря – Шкендія (Тетово, Північна Македонія)

Ще троє суперників будуть оголошені пізніше. Всі ігри луганців можна буде переглянути на клубному YouTube-каналі у прямому ефірі.

В Україну команда повернеться 7 лютого і проведе підготовчий тиждень у Запоріжжі. А вже 13 лютого луганці зіграють свій перший офіційний поєдинок у цьому році – на власному полі вони прийматимуть Десну.

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