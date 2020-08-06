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Зоря визначилась з місцем проведення домашніх матчів Ліги Європи

22:07 - Читать на русском
Зоря визначилась з місцем проведення домашніх матчів Ліги Європи
Колос – Зоря / Фото ФК Зоря

Луганський клуб не має наміру витрачатись на додаткові переїзди під час домашніх матчів групового етапу ЛЄ.

Зоря має намір проводити єврокубкові поєдинки наступного сезону у Запоріжжі на Славутич-Арені, повідомляється на сторінці клубу у Facebook з посиланням на слова генерального директора луганців Станіслава Оганова.

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Керівництво "чорно-білих" провело зустріч із мером Запоріжжя Володимир Буряком, який запевнив, що зробить все можливе для реалізації планів Зорі.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону УПЛ луганці посіли третю сходинку, яка дозволяє напряму потрапити у груповий етап Ліги Європи.

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