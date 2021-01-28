Підопічні Скрипника проведуть ще три контрольні зустрічі на зимових зборах у Туреччині.

Динамо визначилось із 5-ма суперниками на других зборах у Туреччині

29 січня, луганці зіграють із нігерійським МФМ, початок о 16:00, 2 лютого – з латвійською Вальмієрою, а 6 лютого – проти Динамо Тбілісі.

Зазначимо, що вже 7 лютого Зоря повертається до України, де продовжить підготовку до поновлення УПЛ. Наступний офіційний матч луганці проведуть вже 13 лютого, а суперником буде чернігівська Десна.

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