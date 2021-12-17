Команда Віктора Скрипника вже розпочала процес планування й підготовки до зимових тренувальних зборів.

Перший збір луганців триватиме з 16 січня по 1 лютого наступного року, місце дислокації – місто Белек, що в Туреччині, повідомляє прес-служба клубу.

Наразі у Зорі заплановані 4 товариські поєдинки, які відбудуться у перший місяць зими: 19 числа підопічні Скрипника гратимуть з польським клубом Погонь, 23-го – з казахським Актобе, 27-го – з польським Ракувом і 31-го – з сербським Спартаком. У графіку можливі зміни.

До слова, луганці зимують на 4 сходинці турнірної таблиці УПЛ, відновлення першості заплановане на 26 лютого.

Аллах'яр у Динамо: шість аргументів "за" і жодного "проти"