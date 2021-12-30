Зоря визначила найкращого гравця року
10:22 - Читать на русском
Луганська Зоря за допомогою вболівальників підбила підсумок 2020 року.
Хавбек Владислав Кочергін був визнаний найкращим гравцем поточного року за версією прихильників Зорі, йдеться на офіційному сайті.
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Конкуренцію 24-річному гравцю складали воротар Микита Шевченко та оборонець Віталій Вернидуб, які у підсумку посіли друге та третє місця відповідно.
Зауважимо, Зоря після першого кола української Прем'єр-ліги розташувалась на 4 місці, пропустивши вперед Десну, Шахтар та Динамо.
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