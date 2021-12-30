Луганська Зоря за допомогою вболівальників підбила підсумок 2020 року.

Хавбек Владислав Кочергін був визнаний найкращим гравцем поточного року за версією прихильників Зорі, йдеться на офіційному сайті.

Зоря повернула захисника з Колоса та продовжила з ним контракт

Конкуренцію 24-річному гравцю складали воротар Микита Шевченко та оборонець Віталій Вернидуб, які у підсумку посіли друге та третє місця відповідно.

Зауважимо, Зоря після першого кола української Прем'єр-ліги розташувалась на 4 місці, пропустивши вперед Десну, Шахтар та Динамо.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ