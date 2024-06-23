У неділю, 23 червня, Зоря вийшла з відпустки, повідомляє офіційний сайт луганців.

Динамо офіційно вийшло з відпустки – команда розпочала тренування з зірковим поповненням

Луганська команда пройшла медогляд і розпочала тренувальний процес. Наступні декілька днів команда працюватиме у Києві, а у вівторок, 25 червня, вирушить на збори у Словенію, де базуватиметься у місті Рогашка Слатина.

Зазначається, що у планах "чорно-білих" проведення 5-6 товариських матчів. Перший відбудеться вже 2 липня проти угорського МТК (Будапешт).

На зборах у Словенії до команди приєднаються легіонери. Виключенням стане лише форвард Едуардо Герреро, який приїде у розташування клубу пізніше, адже разом зі збірною Панами бере участь на Кубку Америки.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Зоря фінішувала у турнірній таблиці УПЛ десятою, вперше за багато років не потрапивши у єврокубки.

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