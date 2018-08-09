Зоря виставила на трансфер Ель-Буаззаті та Фопала

Захисник Зорі Мохамед Ель-Буаззаті та форвард Давід Фопала виставлені на трансфер та шукають собі інші клуби.

Зоря не розраховує на захисника Мохамеда Ель-Буаззаті та форварда Давіда Фопала. Обоє гравців вже шукають собі нові клуби. Про це розповів генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

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"Ель-Буаззаті полетів на перегляд в один з австрійських клубів. Ми виставили його та Фопала на трансфер, ми брали цих гравців, виходячи з того, що знали та бачили на відео, але вони дійсно знизили свій рівень з різних причин.

У одного я знаю, що сталось, але не буду розголошувати причини. У іншого причина – програв великі гроші юристам, йому не до футболу, він думає про це", – цитує Рафаїлова FootballHub.

Раніше повідомлялось, що екс-капітан молодіжної команди Борусії Д Ель-Буаззаті може покинути Зорю, а колишній нападник Манчестер Сіті Давід Фопала переведений в дубль.