toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - КАРПАТИ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зоря виставила чотирьох гравців на трансфер

15:00 3415 Читать на русском
Зоря виставила чотирьох гравців на трансфер
Сергій Рафаїлов / фото: ФК Зоря

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про трансферні плани клубу на наступну зиму.

"Урата, Матеус, Феліпе та Івановіч на контракті з Зорею. Вони тренуються з дублем і йти нікуди не хочуть. Гравці виставлені на трансфер, сподіваюся в це трансферне вікно клуб покинуть.

Суркіс: Лєднєва і Русина обов'язково заберемо в Динамо

Якщо Сілас і Рафаель будуть потрібні головному тренеру, то можуть повернутися. Все залежить від гравців. Ми готові деяких наших футболістів віддати в оренду. Деякі з них вже в оренді. Питання в тому, чи хочуть їх брати.

Питання про запрошення Євгена Хачеріді до нашого клубу навіть не розглядалося", – наводить слова Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"

blog_ava
"Тепер я знаю, хто мій отець": Зозуля розриває Іспанію голами – два історичні рекорди та негласний титул святого
16:21
2528
Теги
Головне Матеус Нортон Матеус Нортон Іцукі Урата Іцукі Урата Сергій Рафаїлов Трансфери Трансфери чемпіонату України Луїс Феліпе Луїс Феліпе Неманья Івановіч Неманья Івановіч Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
4
год
:
37
хв
Бертон Альбіон
21:45
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук