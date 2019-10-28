Зоря виставила чотирьох гравців на трансфер

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про трансферні плани клубу на наступну зиму.

"Урата, Матеус, Феліпе та Івановіч на контракті з Зорею. Вони тренуються з дублем і йти нікуди не хочуть. Гравці виставлені на трансфер, сподіваюся в це трансферне вікно клуб покинуть.

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Якщо Сілас і Рафаель будуть потрібні головному тренеру, то можуть повернутися. Все залежить від гравців. Ми готові деяких наших футболістів віддати в оренду. Деякі з них вже в оренді. Питання в тому, чи хочуть їх брати.

Питання про запрошення Євгена Хачеріді до нашого клубу навіть не розглядалося", – наводить слова Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

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