Зоря вирушила на збори в Туреччину – екс-хавбек збірної України пізніше приєднається до команди
Луганський клуб також розпочав підготовку до другої частини сезону.
Зоря у складі 23 гравців вирушила до Туреччини, де трохи більше як місяць перебуватиме на навчально-тренувальних зборах, повідомляє офіційний сайт луганців.
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Голкіпери: Мацапура, Жилкін, Сапутін, Кучерук.
Захисники: Імереков, Бутко, Данченко, Вантух, Нагнойний, Снуріцин, Кисіль, Кирюханцев.
Хавбеки: Бражко, Гулько, Мишньов, Булеца, Хлань, Чурко, Батагов, Сміян.
Нападники: Русин, Антюх, Хахльов.
Зазначається, що до команди пізніше приєднається Євген Шахов. Нагадаємо, що хавбек свого часу викликався до збірної України, за яку зіграв 7 матчів та забив 1 гол.
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