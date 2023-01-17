Зоря у складі 23 гравців вирушила до Туреччини, де трохи більше як місяць перебуватиме на навчально-тренувальних зборах, повідомляє офіційний сайт луганців.

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Голкіпери: Мацапура, Жилкін, Сапутін, Кучерук.

Захисники: Імереков, Бутко, Данченко, Вантух, Нагнойний, Снуріцин, Кисіль, Кирюханцев.

Хавбеки: Бражко, Гулько, Мишньов, Булеца, Хлань, Чурко, Батагов, Сміян.

Нападники: Русин, Антюх, Хахльов.

Зазначається, що до команди пізніше приєднається Євген Шахов. Нагадаємо, що хавбек свого часу викликався до збірної України, за яку зіграв 7 матчів та забив 1 гол.

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