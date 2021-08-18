Вже завтра бронзовий призер УПЛ спробує пробитися у груповий етап Ліги Європи.

Сьогодні вранці, 18 серпня, луганська Зоря вирушила на матч з Рапідом в рамках раунду плей-офф Ліги Європи. Тренерський штаб "мужиків" взяв на гру 21 футболіста. Ще в аеропорту команда привітала свого іранського легіонера Захедітабара Шахаба з днем народження, презентувавши йому оригінальний подарунок – гігантський чупа-чупс.

Рапід – Зоря: матч Ліги Європи обслуговуватиме нефартовий для українських команд рефері

Список гравців Зорі на матч проти Рапіда:

Воротарі: Микита Шевченко, Дмитро Мацапура, Антон Жилкін.

Захисники: Агрон Руфаті, Жунінью, Віталій Вернидуб, Максим Імереков, Денис Фаворов.

Півзахисники: Ловро Цвєк, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Сергій Булеца, Артем Громов, Єгор Назарин, Крістіан.

Нападники: Максим Луньов, Аллах'яр Сайядманеш, Захедітабар Шахаб, Олександр Гладкий, Владислав Кабаєв, Овусу Раймонд Фрімпонг.

Нагадаємо, ввечері о 19:30 відбудеться прес-конференція головного тренера команди Віктора Скрипника і одного з гравців команди, а о 20:00 пройде передматчеве тренування, 15 хвилин якого будуть відкритими для медіа.

Сам поєдинок проти Рапіда відбудеться у четвер, 19 серпня. Початок зустрічі о 22:00.

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