Зоря вирушила на матч з Рапідом – відомий список гравців, Шахаб отримав оригінальний подарунок на день народження
Вже завтра бронзовий призер УПЛ спробує пробитися у груповий етап Ліги Європи.
Сьогодні вранці, 18 серпня, луганська Зоря вирушила на матч з Рапідом в рамках раунду плей-офф Ліги Європи. Тренерський штаб "мужиків" взяв на гру 21 футболіста. Ще в аеропорту команда привітала свого іранського легіонера Захедітабара Шахаба з днем народження, презентувавши йому оригінальний подарунок – гігантський чупа-чупс.
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Список гравців Зорі на матч проти Рапіда:
Воротарі: Микита Шевченко, Дмитро Мацапура, Антон Жилкін.
Захисники: Агрон Руфаті, Жунінью, Віталій Вернидуб, Максим Імереков, Денис Фаворов.
Півзахисники: Ловро Цвєк, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Сергій Булеца, Артем Громов, Єгор Назарин, Крістіан.
Нападники: Максим Луньов, Аллах'яр Сайядманеш, Захедітабар Шахаб, Олександр Гладкий, Владислав Кабаєв, Овусу Раймонд Фрімпонг.
Нагадаємо, ввечері о 19:30 відбудеться прес-конференція головного тренера команди Віктора Скрипника і одного з гравців команди, а о 20:00 пройде передматчеве тренування, 15 хвилин якого будуть відкритими для медіа.
Сам поєдинок проти Рапіда відбудеться у четвер, 19 серпня. Початок зустрічі о 22:00.
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