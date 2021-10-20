Головний тренер луганців Віктор Скрипник визначився з когортою гравців, які матимуть змогу реабілітуватися за дві попередні поразки у третьому за силою євротурнірі.

Як відомо, у четвер, 21 жовтня, Зоря проведе виїзний поєдинок проти болгарського ЦСКА у рамках 3-го туру Ліги конференцій. Сьогодні вранці делегація луганського клубу вирушила до Софії, повідомляє офіційний сайт Зорі.

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Після прибуття українська команда вирушить до готелю, а о 18:30 на стадіоні Васіл Левскі відбудеться традиційна передматчева прес-конференція Віктора Скрипника та гравця команди. Передматчеве тренування розпочнеться о 19:00 на цьому ж стадіоні.



На поєдинок проти ЦСКА Зоря вирушила наступним складом:

Воротарі: Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін.

Захисники: Віталій Вернидуб, Денис Фаворов, Максим Імереков, Ігор Снурніцин, Жунінью.

Півзахисники: Артем Громов, Дмитро Хомченовський, Сергій Булеца, Ловро Цвєк, Крістіан.

Нападники: Олександр Гладкий, Аллахяр Сайядманеш, Максим Луньов, Реймонд Овусу, Даниїл Алефіренко, Шахаб Захедітабар.

Нагадаємо, поєдинок між болгарською та українською командами розпочнеться о 22:00.

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