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Зоря вирушила на другий збір у Туреччину – відомі спаринг-партнери

15:13 127 Читать на русском
Зоря вирушила на другий збір у Туреччину – відомі спаринг-партнери
Зоря / ФК Зоря

Луганська Зоря вирушила на другий тренувальний збір у Туреччину, де зіграє 4 контрольні матчі.

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила, що команда відправилась на другий збір у Туреччину. Там підопічних Юрія Вернидуба очікує 4 спаринги: проти Локомотива Ташкент (9 лютого), Кальмара (12 лютого), Шахтаря Караганда (16 лютого) та Динамо Тбілісі (19 лютого). "Чорно-білі" повернуться в Україну 24 лютого – за день до матчу з Динамо.

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На збір команда полетіла у такому складі:

Воротарі: Луїс Філіпе, Олег Чуваєв, Заурі Махарадзе, Дмитро Мацапура;

Захисники: Олександр Тимчик, В'ячеслав Чечер, Микита Каменюка, Віталій Вернидуб, Максим Білий, Євген Чеберко, Тимофій Сухар, Дмитро Литвин;

Півзахисники: Дмитро Хомченовський, Максим Луньов, Богдан Леднєв, Леван Арвеладзе, Богдан Михайліченко, Владислав Кабаєв, Артем Громов, Максим Казаков, Олександр Караваєв, Сілас, Ігор Загоруйко;

Форварди: Неманья Івановіч, Владислав Кочергін, Сергій Майборода, Пилип Будківський, Леонардо Луїс.

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Теги
Локомотив Ташкент Зоря Зоря Динамо Тбілісі Динамо Тбілісі Шахтар Караганда Шахтар Караганда Кальмар Кальмар Товариські матчі Зимові збори
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