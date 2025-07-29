"Джордан із Зорі – добротний центральний захисник. Чи добротний він для українських топ-клубів? Я так не вважаю.

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Я чув, що Слован з Братислави хотів придбати Джордана і Зоря за нього запросила 4,5 мільйона євро. Наші ж команди за такі гроші захисників не купують, навіть Шахтар чи Динамо", – розповів футбольний коментатор Віктор Вацко у своїй програмі на Youtube.

Нагадаємо, що в Словані грають два українці: Данило Ігнатенко і Микола Кухаревич.

26-річний Андерсон Джордан виступає за Зорю з 2023 року.

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