toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зоря використала експрес-тести з гуманітарки фонду Ахметова, – ТаТоТаке

17:45 131 Читать на русском
Зоря використала експрес-тести з гуманітарки фонду Ахметова, – ТаТоТаке
Тестування гравців / Сайт Зорі

Історія з тестуванням Зорі на коронавірус перед матчем проти Колоса доповнюється підозрілими подробицями.

13’ Владислав Кабаєв
 
Олег Кожушко 65’
13’ Владислав Кабаєв
65’ Олег Кожушко

"Цікава деталь про тестування Зорі. На фото, які виставив офіційний сайт клубу, помітно, що це не просто експрес-тести. Два місяці тому Фонд Ріната Ахметова "Допоможемо" передав медичним закладам Запорізької області 30 тисяч таких тестів – з власними наклейками на упаковці.

Представник Зорі: Ми все доведемо на полі, а люди, які нагнітають ситуацію, нехай допоможуть клубам закінчити чемпіонат

Ці тести – гуманітарка, їх немає в продажу. Тобто Зоря не просто зекономила, відмовившись робити ПЛР-тести, вона ще й скористалась допомогою, яка призначалась людям, неспроможним заплатити за тести. Якщо ж клініка продала ці тести Зорі – тоді великі питання до неї", – йдеться у публікації ТаТоТаке на офіційній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, через сумніви щодо тестування луганців матч проти Колоса був під загрозою зриву. Команди все ж вийшли на поле, Зоря здобула перемогу і вирвалася на друге місце, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі

blog_ava
Івановіч вирішив покинути Зеніт – Ракицькому підшукали зіркового партнера
07:30
8808
Теги
коронавірус ТаТоТаке Зоря - Колос Зоря Зоря Рінат Ахметов
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
17
хв
Саарбрюкен
21:45
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук