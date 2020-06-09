Зоря використала експрес-тести з гуманітарки фонду Ахметова, – ТаТоТаке

Історія з тестуванням Зорі на коронавірус перед матчем проти Колоса доповнюється підозрілими подробицями.

"Цікава деталь про тестування Зорі. На фото, які виставив офіційний сайт клубу, помітно, що це не просто експрес-тести. Два місяці тому Фонд Ріната Ахметова "Допоможемо" передав медичним закладам Запорізької області 30 тисяч таких тестів – з власними наклейками на упаковці.

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Ці тести – гуманітарка, їх немає в продажу. Тобто Зоря не просто зекономила, відмовившись робити ПЛР-тести, вона ще й скористалась допомогою, яка призначалась людям, неспроможним заплатити за тести. Якщо ж клініка продала ці тести Зорі – тоді великі питання до неї", – йдеться у публікації ТаТоТаке на офіційній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, через сумніви щодо тестування луганців матч проти Колоса був під загрозою зриву. Команди все ж вийшли на поле, Зоря здобула перемогу і вирвалася на друге місце, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

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