Захисник Зорі Арсеній Батагов може допомогти олімпійській збірній України на літньому турнірі.

Зоря повідомила УАФ та НОК, що готова відпустити Батагова на Олімпійські ігри, повідомляє ТаТоТаке.

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Проте, відбудеться це лише наприкінці збору луганців, тобто ближче до 20 липня. Підопічні Руслана Ротаня запланували 2 спаринги перед початком Олімпіади, але Батагов, скоріш за все, пропустить обидва.

До слова, збірна України на Олімпіаді розпочне участь 24 липня матчем проти Іраку, 27-го липня зіграє проти Марокко, а 30-го – з Аргентиною.

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