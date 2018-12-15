toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЕВЕРТОН ТОРІНО - ЮВЕНТУС РЕАЛ МАДРИД - РАЙО ВАЛЬЄКАНО РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Зоря відпустить Харатіна в Ференцварош за переконливу суму

14:14 574 Читать на русском
Зоря відпустить Харатіна в Ференцварош за переконливу суму
Ігор Харатін / Фото ФК Зоря

Півзахисник Зорі Ігор Харатін все ближчий до переходу в угорський Ференцварош.

Ференцварош запропонував Зорі за Харатіна 800 тисяч євро, що влаштувало луганський клуб, повідомляє Footballhub.

"Харатін – Ференцварош, Маліновський – Рома", – Франков

Угорський клуб ще раніше намагався підписати 23-річного хавбека, але сума в 500 тисяч євро не задовольнило керівництво Зорі.

Гравець найближчими днями відправиться в Угорщину для узгодження умов особистого контракту.

Варто відзначити, що за Ференцварош виступає колишній одноклубник Харатіна Іван Петряк, а очолює клуб ще один українець – Сергій Ребров.

Ребров розізлив форварда Ференцвароша Беде – неадекватна реакція гравця на заміну від українського тренера

Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Ігор Харатін Ігор Харатін Зоря Зоря Ференцварош Ференцварош
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
хв
Тоттенхем
17:00
Бернлі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук