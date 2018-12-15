Зоря відпустить Харатіна в Ференцварош за переконливу суму

Німеччина — 15:48 178
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Аугсбург – Шальке: Коноплянка не потрапив у заявку після чуток про можливий відхід з клубу
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Приниження Реала в матчі з росіянами не обійшлось без скандалу – Перес готовий до радикальних рішень щодо зірокІспанія — 15:05 2896
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Фред спричинив конфлікт Моурінью з гравцями Манчестер ЮнайтедАнглія — 14:54 1825
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"Маліновський і Генк мають домовленість": агент українця Серебренніков прокоментував трансферні чуткиБельгія — 13:36 2347
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Ракицький може перейти в Бешикташ вже взимкуУкраїна — 13:23 2084
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