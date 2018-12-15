Зоря відпустить Харатіна в Ференцварош за переконливу суму

Півзахисник Зорі Ігор Харатін все ближчий до переходу в угорський Ференцварош.

Ференцварош запропонував Зорі за Харатіна 800 тисяч євро, що влаштувало луганський клуб, повідомляє Footballhub.

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Угорський клуб ще раніше намагався підписати 23-річного хавбека, але сума в 500 тисяч євро не задовольнило керівництво Зорі.

Гравець найближчими днями відправиться в Угорщину для узгодження умов особистого контракту.

Варто відзначити, що за Ференцварош виступає колишній одноклубник Харатіна Іван Петряк, а очолює клуб ще один українець – Сергій Ребров.

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