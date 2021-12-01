Журналіст Михайло Співаковський припустив, що нападник Зорі Олександр Гладкий цілком може опинитись у донецькій команді, адже подібний приклад в історії "гірників" вже був.

"Усі, кого я запитував на цю тему, відповідали у кращому випадку: "Вперше чую", у гіршому: "Що це за хрінь?".

Шахтар готовий повернути Гладкого, – ЗМІ

Але те ж саме мені у 2018 році казали, коли я запитував, чи правда, що Руслан Фомін повертається у Шахтар. Була така ж реакція. І коли Фомін з'явився у Шахтарі, він сказав мені, що сам не зрозумів, хто його забрав туди у 32 роки, адже він жодного разу не спілкувався з Фонсекою і не зіграв жодного матчу.

Я не знаю, наскільки у Шахтарі зараз рахують гроші, але Гладкий нічого коштувати не буде. Контракт завершується влітку 2022 року, але, за моєю інформацією, у нього є домовленість з керівництвом Зорі, що якщо буде пропозиція – вони відпускають його у будь-який момент безкоштовно", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Олександр вже виступав за Шахтар – з 2007 по 2011 і з 2014 по 2016 роки.

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