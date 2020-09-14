Зоря відпустила свого гравця в Інгулець
19:26 - Читать на русском
Півзахисник Зорі Володимир Білоцерковець проведе сезон 2020/21 у складі Інгульця.
Гравець приєднався до новачка УПЛ на правах однорічної оренди, повідомляє офіційний сайт Зорі.
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Білоцерковець майже виходив на поле у складі Зорі в минулому сезоні – в активі гравця лише одна хвилина у складі основної команди луганців.
Зазначимо, що Інгулець поки що перебуває вище за Зорю в турнірній таблиці – новачок УПЛ має в активі 1 пункт, тоді як підопічні Скрипника очок ще не набирали.
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