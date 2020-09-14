Гравець приєднався до новачка УПЛ на правах однорічної оренди, повідомляє офіційний сайт Зорі.

Кочергін потрапив на радари Вольфсбурга, – ЗМІ

Білоцерковець майже виходив на поле у складі Зорі в минулому сезоні – в активі гравця лише одна хвилина у складі основної команди луганців.

Зазначимо, що Інгулець поки що перебуває вище за Зорю в турнірній таблиці – новачок УПЛ має в активі 1 пункт, тоді як підопічні Скрипника очок ще не набирали.

Маріуполь на виїзді переграв Зорю – азовці здобули першу перемогу під керівництвом Маркевича