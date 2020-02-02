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Зоря вирушила на другий тренувальний збір – у команди Скрипника є серйозна втрата

13:12 733 Читать на русском
Зоря вирушила на другий тренувальний збір – у команди Скрипника є серйозна втрата
Зоря під час тренування / ФК Зоря

Луганці у далекій Туреччині продовжать готуватися до другої частини сезону.

Сьогодні вдень, 2 лютого, на свій другий тренувальний збір вирушила і луганська Зоря, повідомляє офіційний сайт клубу. "Чорно-білі" готуватимуться до другої частини сезону у Туреччині до 15 лютого включно.

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Віктор Скрипник взяв з собою 26 футболістів. Серед змін можна згадати про відсутність у команді Максима Білого та присутність трьох новачків, які приєднались до основної когорти – латвійця Андреаса Циганікса, хорвата Ловро Цвєка та чорногорця Михайла Перовіча. Головна втрата Зорі – Микита Шевченко, якого було прооперовано за кордоном і гравець почав відновлюватися після травми. Гравці молодіжного складу, які були задіяні на першому зборі, продовжать тренуватися з Зорею і на другому зборі.

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Повний перелік гравців виглядає наступним чином: Нікола Васіль, Заурі Махарадзе, Данило Хмеловський, Богдан Михайліченко, Микита Каменюка, Максим Луньов, Владислав Кабаєв, Віталій Вернидуб, Артем Громов, Олександр Тимчик, Євген Чеберко, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Богдан Лєднєв, Дмитро Піддубний, Артем Мильченко, Данило Алефіренко, Володимир Білоцерківець, Джоель Абу Ханна, Лазіо, Дмитро Іванісеня, Ігор Чайковський, Владлен Юрченко, Андреас Циганікс, Ловро Цвєк, Михайло Перовіч.

Нагадаємо, на цьому зборі Зоря проведе три контрольних поєдинки: 6 лютого з Ордабаси, 10 – з Железнічаром, а 14 лютого – з Торпедо-БелАЗ.

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