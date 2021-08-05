Зоря відправила вихованця Динамо у Першу лігу
13:51 - Читать на русском
Атакувальний півзахисник Зорі Денис Янаков змушений вирушати у чергову оренду.
Вінгер проведе сезон 2021/22 у оренді за Полісся, інформує офіційний сайт луганського клубу.
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Вихованець Динамо приєднався до Зорі влітку минулого року. Янакова відразу віддали в оренду Інгульцю, за який він провів 17 матчів та відзначився 3 голами. Тепер 22-річний гравець спробує проявити себе на рівні Першої ліги.
Додамо, що Полісся розпочало новий сезон з двох поразок і перебуває на дні турнірної таблиці.
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