Зоря віддала двох гравців в оренду клубу Першої ліги

Гравці, які не отримували ігрового часу від Віктора Скрипника, перейшли в нову команду.

Захисник Тимофій Сухар та півзахисник Єгор Шалфєєв продовжать кар'єру в запорізькому МФК Металург, інформує офіційний сайт Зорі. Вони виступатимуть за команду Першої ліги на правах оренди. Термін угоди не повідомляється.

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В поточному сезоні Сухар та Шалфєєв не зіграли жодного матчу за першу команду Зорі. Вони виступали за Зорю U-21 у молодіжній першості України.

Зазначимо, що МФК Металург, у який перейшли гравці, наразі посідає 15 місце у турнірній таблиці Першої ліги.

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