Зоря веде перемовини з Динамо щодо продовження оренди Тимчика

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про підсилення деяких позицій команди.

"У Віктора Скрипника є побажання зміцнити деякі позиції. У нас закінчився орендний контракт з Тимчиком, але ми ведемо переговори з Динамо. Ця позиція вимагає підсилення.

Тимчик повернеться в Динамо та буде конкурувати за місце в основному складі

Є питання щодо центральних захисників. Повинна бути ротація, адже можливі травми. Хотілося б і забивного нападника. Але це бажання тренера будь-якої команди", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, 22-річний захисник Олександр Тимчик належить київському Динамо, але останні півтора роки провів в оренді у луганській Зорі.

Михайліченко та Лєднєв повернуться з Зорі в Динамо у грудні

До слова, у сезоні, що закінчився, Тимчик зіграв за луганську команду 28 матчів в усіх турнірах, де правий захисник забив гол та віддав 2 результативні передачі.