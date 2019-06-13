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Зоря веде перемовини з Динамо щодо продовження оренди Тимчика

22:55 483 Читать на русском
Зоря веде перемовини з Динамо щодо продовження оренди Тимчика
Олександр Тимчик / Соцмережі

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про підсилення деяких позицій команди.

"У Віктора Скрипника є побажання зміцнити деякі позиції. У нас закінчився орендний контракт з Тимчиком, але ми ведемо переговори з Динамо. Ця позиція вимагає підсилення.

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Є питання щодо центральних захисників. Повинна бути ротація, адже можливі травми. Хотілося б і забивного нападника. Але це бажання тренера будь-якої команди", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, 22-річний захисник Олександр Тимчик належить київському Динамо, але останні півтора роки провів в оренді у луганській Зорі.

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До слова, у сезоні, що закінчився, Тимчик зіграв за луганську команду 28 матчів в усіх турнірах, де правий захисник забив гол та віддав 2 результативні передачі.

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Динамо Динамо Зоря Зоря Сергій Рафаїлов Олександр Тимчик Олександр Тимчик Трансфери Динамо Київ
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