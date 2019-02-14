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Зоря в спарингу поступилась узбецькій Согдіані

17:56 56 Читать на русском
Зоря в спарингу поступилась узбецькій Согдіані
Зоря – Согдіана / Фото ФК Зоря

Луганська Зоря мінімально програла у товариському матчі в рамках підготовки до весняної частини сезону.

Товариський матч

Зоря – Согдіана – 0:1

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Поєдинок не був багатим на моменти і долю матчу вирішив лише один гол узбецької команди на 87-й хвилині.

Наступний спаринг підопічні Юрія Вернидуба проведуть 16 лютого проти Шахтаря з Караганди.

Зоря: Махарадзе (Мацапура, 46), Луньов (Леонардо, 46), Михайличенко, Кабан (Каменюка, 46), Тимчик, Чечер, Білий, Казаков, Ледньов, Загоруйко, Гаетан Каукау (Івановіч, 46).

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Теги
Зоря Зоря Товариські матчі Зимові збори
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