Перший тайм не потішив великою кількістю моментів, тому команди пішли відпочивати з нулями на табло. По перерві Зоря наростила оберти і таки досягла свого.

Зоря впевнено перемогла Універсітатю в кваліфікації Ліги конференцій – луганці провели перший за 9 місяців матч

На 55-й хвилині Чурко подав з кутового, а 20-річний Денис Нагнойний впевнено пробив головою від газону. Луганці мали ще кілька хороших моментів, але мінімальна перевага залишилася до фінального свистка. 1:0 – вдалий дебют ван Леувена на чолі Зорі, проте за тиждень потрібно ще закріпити успіх у Румунії.