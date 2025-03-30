У поєдинку 22-го туру чемпіонату України Колос у гостях здолав Зорю (3:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 22-й тур

Зоря – Колос – 0:3

Голи: Цуріков, 42, 58, Оріховський, 63

Вилучення: Тронтель, 38 (Зоря, друга жовта картка)

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У завершальному поєдинку 22-го туру чемпіонату України Зоря приймала Колос. Младен Бартуловіч зумів добряче "розігнати" свою команду – луганці не знали смаку поразок вже три матчі поспіль. Натомість безвиграшна серія "хліборобів" сягнула 4 поєдинків – у них ковалівці не набрали жодного очка. Хотілось здобути першу перемогу і Руслан Костишину, який повернувся до рідного клубу, замінивши Олександра Поздєєва – у дебютній грі 48-річний наставник не дав ради з ЛНЗ (0:2).

На старті зустрічі Оріховський бив зі штрафного метрів з 25-ти – прямо в руки Сапутіну. У відповідь Яцик, промчавши лівим флангом, віддав поперечну передачу на Білоцерковця, але тому завадив завершити епізод захисник Колоса. "Хлібороби" тиснули й в повітрі пахло голом.

В середині тайму Оріховський бив злету з лінії штрафного – поряд зі штангою. А згодом Зоря залишилась у меншості: Тронтель зачепив Ррапая, який міг втікати в контратаку, і отримав другу жовту картку (перший "гірчичник" він заробив на 5-й хвилині зустрічі).

Майже одразу Колос скористався своєю чисельною перевагою і вийшов вперед: Велетень навісив з лівого флангу у воротарський і Цуріков, випередивши захисників, головою замкнув у сітку. Варто зазначити, що цей тайм став для Колоса чи не найкращим після зимової перерви – зарядженість, бажання, якість гри просто зашкалювали.

По перерві гості подвоїли свою перевагу: після пожежі у штрафному Зорі м'яч потрапив до Цурікова і автор першого гола з гострого кута поцілив під поперечину. За трохи Оріховський фактично зняв питання щодо переможця: Ррапай і Третьяков розіграли більшість, м'яч прилетів до Павла праворуч і той з меж штрафного закрутив у дальню дев'ятку.

На 80-й хвилин Ррапай мав добивати Зорю, але влучив метрів з десяти у поперечину, а гарматне добивання від Болівара забрав Сапутін. Наприкінці зустрічі венесуелець міг відзначитись, але пробив впритирку з лівою стійкою.

Перемога дозволила Колосу набрати 21 очко і піднятись на дванадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ. Зоря з 29-ма пунктами восьма.

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