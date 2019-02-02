toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ

Зоря у контрольному матчі розписала гольову нічию з польським П'ястом

17:54 155 Читать на русском
Зоря у контрольному матчі розписала гольову нічию з польським П'ястом
Зоря у контрольному матчі розписала гольову нічию з польським П'ястом

Луганська Зоря провела останній спаринг перед поверненням в Україну після першого зимового збору.

Товариський матч

Зоря – П'яст – 2:2

Голи: Майборода, 68, 81 – Пападопулос, 75, Жорже Фелікс, 76

Динамо – ЦСКА Софія: пряма трансляція контрольного матчу

Зоря: Луїс Феліпе (Махарадзе, 60), Михайліченко (Каменюка, 60), Кабан (Лєднєв, 60), Громов (Караваєв, 60), Вернидуб (Чечер, 60), Олександр Тимчик (Сухар, 60 (Івановіч, 77), Білий (Чеберко, 60), Кочергін (Загоруйко, 60), Казаков (Чайковський, 60), Сілас (Леонардо, 60), Будківський (Майборода, 60).

Перший тайм був безгольовим, але команди реабілітувалися у другому таймі. Спочатку Майборода, який замінив Будківського, відкрив рахунок у матчі. Після цього луганці пропустили два швидкі м'ячі. Згодом Майборода оформив дубль та врятував свою команду від поразки.

Товариські матчі

Зоря - П'яст Глівіце: Субота 02 лютого 2019

Зоря
Матч завершено
2 : 2
П'яст Глівіце
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
П'яст Глівіце П'яст Глівіце Зоря - П'яст Глівіце Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
хв
Барселона
19:30
Валенсія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук