Зоря у контрольному матчі розписала гольову нічию з польським П'ястом

Луганська Зоря провела останній спаринг перед поверненням в Україну після першого зимового збору.

Товариський матч

Зоря – П'яст – 2:2

Голи: Майборода, 68, 81 – Пападопулос, 75, Жорже Фелікс, 76

Динамо – ЦСКА Софія: пряма трансляція контрольного матчу

Зоря: Луїс Феліпе (Махарадзе, 60), Михайліченко (Каменюка, 60), Кабан (Лєднєв, 60), Громов (Караваєв, 60), Вернидуб (Чечер, 60), Олександр Тимчик (Сухар, 60 (Івановіч, 77), Білий (Чеберко, 60), Кочергін (Загоруйко, 60), Казаков (Чайковський, 60), Сілас (Леонардо, 60), Будківський (Майборода, 60).

Перший тайм був безгольовим, але команди реабілітувалися у другому таймі. Спочатку Майборода, який замінив Будківського, відкрив рахунок у матчі. Після цього луганці пропустили два швидкі м'ячі. Згодом Майборода оформив дубль та врятував свою команду від поразки.