Зоря у контрольному матчі не змогла обіграти угорський Пакш

Луганська Зоря розійшлась миром з Пакшем у товариському матчі (1:1).

Товариські матчі

Пакш – Зоря – 1:1

Голи: Ремілі, 21 – Кочергін, 17

Склад Зорі: Махарадзе, Каменюка, Литвин, Ємець, Михайличенко, Чайковський, Лазао, Кабаєв, Шалфєєв, Кочергін, Будковський.

Зоря не змогла обіграти Пакш попри велику перевагу. Луганці відкрили рахунок на 17-ій хвилині завдяки голу Кочергіна, але Ремілі дуже швидко зрівняв рахунок.

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В другому таймі Зоря продовжувала домінувати на полі, проте українцям не щастило у завершальній стадії і команди в підсумку розійшлись миром.