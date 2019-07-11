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Зоря у контрольному матчі не змогла обіграти угорський Пакш

19:40 186 Читать на русском
Зоря у контрольному матчі не змогла обіграти угорський Пакш
Гравці Зорі / фото: ФК Зоря

Луганська Зоря розійшлась миром з Пакшем у товариському матчі (1:1).

Товариські матчі

Пакш – Зоря – 1:1

Голи: Ремілі, 21 – Кочергін, 17

Склад Зорі: Махарадзе, Каменюка, Литвин, Ємець, Михайличенко, Чайковський, Лазао, Кабаєв, Шалфєєв, Кочергін, Будковський.

Зоря не змогла обіграти Пакш попри велику перевагу. Луганці відкрили рахунок на 17-ій хвилині завдяки голу Кочергіна, але Ремілі дуже швидко зрівняв рахунок.

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В другому таймі Зоря продовжувала домінувати на полі, проте українцям не щастило у завершальній стадії і команди в підсумку розійшлись миром.

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Теги
Зоря Зоря Пакш Пакш Міжсезонні збори Товариські матчі Товариські матчі
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