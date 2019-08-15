Зоря – ЦСКА Софія: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Луганська Зоря вдома побореться із софійським ЦСКА за вихід до наступного раунду Ліги Європи. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Зоря – ЦСКА Софія

15 серпня, 20:00, Запоріжжя, Славутич-Арена

Головний арбітр: Аморі Дельрю (Франція)

Телетрансляція на телеканалі УНІАН, текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

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Обидві команди до матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи підходять у доброму гуморі. Господарі в неділю здолали ковалівський Колос в рамках УПЛ і піднялися на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. Крім того, повноцінний дебют у футболці луганців яскраво відзначив орендований Назарій Русин. Форвард, права на якого належать Динамо, під завісу першого тайму забив сам, а на старті другого асистував Владиславу Кабаєву.

Натомість "армійці" Софії вистояли в Разграді в двобої з абсолютним гегемоном болгарської першості останнього десятиліття Лудогорцем. У першому таймі гра була більш-менш рівною, а у другій половині справжні дива у рамці творив Вітаутас Черняускас. Залишається сподіватися, що впійманий литовським кіпером кураж залишився десь у нетрях Лудогорець Арени. Щоправда, нульова нічия не надто покращила турнірне становище ЦСКА. Підопічні Любка Петровіча наразі перебувають лише на 7-му місці, хоча від лідера чемпіонату відстають усього на 3 очки.

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Перед запорізьким поєдинком команди фактично не мають вагомих втрат і готові зіграти в оптимальних складах. Імовірно, вболівальників очікуватиме веселий старт поєдинку. Через участь у другому за рангом єврокубковому турнірі команди вже провели чимало офіційних матчів, і поступово фізичних кондицій перестає вистачати на всі 90 хвилин. До того ж, болгарам будь-що потрібно забивати в Запоріжжі, а Зоря напевне спробує забити швидкий м'яч, щоб остудити запал балканців.

Кадрова ситуація

Травмовані: Махарадзе, Громов – Енріке

Під питанням: Атанасов, Пінту (обидва – ЦСКА Софія)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – ЦСКА Софія

Зоря: Шевченко – Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайліченко – Кочергін, Іванісеня, Луньов, Юрченко, Хомченовський – Русин

ЦСКА Софія: Черняускас – Альбентоса, Томас, Занєв – Туріцов, Бікель, Малінов, Тьягу, Жеферсон – Евандро, Сове

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Зоря виглядає фаворитом протистояння із кількох причин. Луганці здобули позитивний результат у виїзному матчі, а на власному полі повинні лише довершити розпочату справу. У новому сезоні хлопці Віктора Скрипника ще не програвали, а кожен новий матч під керівництвом тренера з європейським менталітетом, з одного боку, додає впевненості гравцям у власних силах, а з іншого – посилює віру у філософію 49-річного керманича. Болгарський бар'єр не є нездоланним для Зорі, тому на Славутич-Арені варто очікувати впевненої перемоги луганців.

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