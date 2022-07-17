Луганський та полтавський клуби тепер знають, які команди можна очікувати у третьому відбірковому раунді ЛК сезону 2022/23.

Завтра, 18 липня, о 15:00 за київським часом у Будинку європейського футболу в Ньоні відбудеться жеребкування третього раунду відбору, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Ім'я суперника дізнається луганська Зоря, яка стартує саме звідти. Команді Патріка ван Леувена може випасти грецький Панатінаїкос або ж будь-хто з переможців пар Сепсі – Олімпія, Влазнія – Універсітатя Крайова, Копер – Вадуц, Петрокуб – Лачі.

Також опонента може отримати Ворскла. Але їй спершу потрібно здолати АІК у другому раунді кваліфікації. Підопічним Віктора Скрипника жереб може викинути будь-кого з тріумфаторів пар Ракув – Астана, Істанбул Башакшехір – Маккабі Нетанія, Вальмієра – Шкендія, Спарта Прага – Вікінг.