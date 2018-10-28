Зоря та Олександрія розписали нульову нічию

Матч 13-го туру УПЛ між Зорею та Олександрією завершився без голів.

Перший тайм виглядав досить закрито і був скупим на моменти. Більш активною була Зоря, яка контролювала м'яч, в той час як Олександрія більше зосереджувалася на контрах – втім, цього можна було чекати. Після однієї з таких на 26-й хвилині гості могли вийти уперед – Шастал замкнув передачу Поляруса, Феліпе парирував перед собою прямо на нього, але тут же арбітр зафіксував фол у атаці. Зоря відповіла дуплетом: на 33-й хвилині Руїс вдало зіграв на випередження та завершив простріл Михайличенка ударом повз ближню штангу, а на 35-й потужний удар Громова з-під поперечини витягнув Паньків. Чогось більш гострого в цей відрізок гри команди не створили.

Другий тайм був ще більш закритим. В ньому було дуже багато боротьби, подач, незавершених контрвипадів, валяння на газоні – і дуже мало моментів. Найкращі з них відбулися в середині та кінцівці тайму: на 66-й хвилині удар Поляруса з відскоку витягнув Феліпе, на 87-88-й хвлинах двічі вступив у гру Паньків, парирувавши удари Майбороди та Михайличенка з близької відстані.

Зрештою, голів вболівальники так і не побачили. Олександрія залишилась на третьому місці з 26 очками, а Зоря залишилася на сьомій сходинці, маючи в активі лише 15.

Чемпіонат України 2018/2019, 13-й тур

Зоря – Олесандрія – 0:0