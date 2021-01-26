Зоря та Олександрія розписали гольові нічиї у контрольних матчах
Ще два українські клуби провели чергові поєдинки на зборах. Звіт про спаринги Зорі та Олександрії читайте на "Футбол 24".
Товариські матчі
Зоря – Шкендія – 1:1
Голи: Хомченовський, 28 – Дорієв, 13
Олександрія – ЦСКА 1948 – 1:1
Голи: Юсейн, 44 (АГ) – Александров, 73
Зоря пропустила під час першої атаки Шкендії через помилку одного з "мужиків". Після пропущеного м'яча луганці навалились на ворота суперника, що конвертувалось у взяття воріт. Це Хомченовський наважився на дальній удар та красиво забив. У другій 45-хвилині Зоря виглядала цікавіше, але нерідко македонців рятував голкіпер. Динамічна гра завершилась нічиєю 1:1.
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Олександрія зустрічалась з ЦСКА 1948. Болгари атакували з перших хвилин, а команду Шарана рятували стійка і кіпер. Ба більше, за хвилину до перерви олександрійці впіймали ЦСКА на помилці та вийшли вперед – автоголом відзначився Юсейн. Вже у другій 45-хвилинці українська команда мала подвоювати перевагу, але пропустила. Александров гарматою здалеку прошив ворота Олександрії. Фінальний свисток теж зафіксував цікаві 1:1.
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Відеоогляд матчу Олександрія – ЦСКА 1948: