Зоря розійшлась миром з Оболонню в матчі 7-го туру УПЛ, який відбувся 27 вересня 2025 року. Результат та звіт про зустріч читайте на "Футбол 24".

Зоря та Оболонь перед стартом зустрічі розташовувались у середині турнірної таблиці. Гра вийшла бойовою: суперники не цурались боротьби, але моментів було небагато. В першому таймі Оболонь мала подвійну нагоду, але Сапутін спочатку впорався з ударом Теслюка, а потім і з добиванням Нестеренка.

У "пивоварів" ще були заблокований удар Теслюка та постріл Слободяна в руки воротаря. Зоря відповіла ударом Будківського головою в ближній кут – Сташків зумів зреагувати. На 33-й хвилині Теслюка замінили через пошкодження, а до перерви моментів і не було.

У другій половині активніше виглядала вже Зоря. Вистачало і боротьби – гравці обох команд не цурались бити і по ногах, якщо це було треба, але без грубощів. Євген Шевченко трохи не влучно пробив головою, а через 3 хвилини міг відзначитись Роман Саленко, але його удар в падінні влучив у стійку! Під кінець гри Будківський пробив трохи повз дальню стійку, тож нічия 0:0 збереглась до фінального свистка.

